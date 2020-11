Governo engana-se e corrige número de surtos nas escolas. Afinal são 68 e não 477

O Governo corrigiu esta sexta-feira a informação avançada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, durante a habitual conferência de imprensa, que dava conta de que existiam 477 surtos nas escolas. Afinal são 68.



Os 477 surtos são referentes ao total nacional de surtos.



"Por lapso, foram referidos os surtos ativos no país a 16/11/2020, identificados pela DGS, no total de 477, em detrimento do número de surtos ativos em creches/escolas/universidades (ensino público e privado), no total de 68, e que agora se clarifica", esclarece o governo em comunicado.



Os surtos identificados a 16 de novembro distribuem-se da seguinte forma: 3 na ARS Norte, 11 na ARS Centro, 50 na ARS LVT, 2 na ARS Alentejo e 2 na ARS Algarve, no total de 68 em todo o Continente.