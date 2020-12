Há três novas variantes do coronavírus a circular em Portugal, revela estudo

Um estudo sobre diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 detetou três novas variantes do vírus a circular na segunda vaga da pandemia de covid-19 em Portugal, avançou esta quarta-feira à Lusa um investigador do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Uma das três variantes representa cerca de 70% dos genomas virais analisados no estudo e que se caracteriza por "uma mutação muito específica" que afeta as regiões onde se ligam os anticorpos.

"Verificámos agora neste estudo que fizemos em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência [IGC] que as variantes que estão a caracterizar esta segunda vaga em Portugal têm mutações que não estavam descritas durante toda a primeira vaga", adiantou João Paulo Gomes, responsável pela unidade de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA.