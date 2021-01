Hospital Garcia de Orta em Almada em risco de pré-catástrofe. Equipas em prontidão e com férias suspensas

"mantem a enorme pressão assistencial, devido à elevada procura de doentes "Covid" e doentes "não Covid" e que dura há mais de 10 semanas, tendo o hospital de recorrer a transferências para outros hospitais do país".



O Hospital registou, no sábado, 148 doentes internados em enfermaria, 18 em Unidade de Cuidados Intensivos e três doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, atingiu, este sábado, a capacidade máxima de camas devido ao aumento de número de doentes infetado com Covid-19. O hospital informa que se encontra em risco de pré-catástrofe com profissionais de saúde com férias suspensas e equipas em prontidão.Ao que oapurou os recursos humanos e materiais no serviço hospitalar são escassos e nos cuidados intensivos há problemas relacionados com ventiladores.Em comunicado o Hospital avança que se