Imunidade de grupo contra a Covid-19 prevista para agosto. Veja aqui como está a vacinação em Portugal

O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 anunciou esta semana que a imunidade de grupo, em Portugal, poderá ser atingida já em agosto. Portugal encontra-se, à data de hoje, a vacinar a um ritmo tão ou mais elevado que Espanha, Itália e Alemanha, quando se analisa o número de doses administradas por cada 100 pessoas.A DGS anunciou esta terça-feira que já recebeu 830 730 doses da vacina e administrou 718 143. Pelo menos 433 475 (4% da população) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e destas 248 708 (3%) já completaram a vacinação. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi onde mais se vacinou contra a Covid-19, com 221 815 doses administradas, seguida do Norte com 219 961 doses.Dados da OurWorldInData revelam mesmo que Portugal está a vacinar ao ritmo médio da Europa. Tanto Espanha como a Alemanha estão a vacinar menos por cada 100 habitantes do que Portugal.Na Europa, o Reino Unido continua destacado na liderança da tabela de número de doses de vacina administradas por cada 100 pessoas, seguido por Malta, Sérvia e Dinamarca.