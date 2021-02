Mais de 300 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e mais de 100 mil receberam a segunda, afirma Eduardo Cabrita

No centro de saúde da Damaia os bombeiros começam a ser vacinados contra a Covid-19 e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marca o momento ao anunciar que mais de 300 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e mais de 100 mil receberam a segunda."Este ano foi um nao de desafio e ao longo do mesmo os profissionais de saúde tiveram na linha da frente, mas ninguém tinha chegado a um hospital se os bombeiros não estivessem num quadro tão difícil e presente", Eduardo Cabrita deixa mensagem de agradecimento ao esforço dos bombeiros no combate à pandemia da Covid-19.A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve também presente na vacinação dos bombeiros na Damaia e afirmou a importância da vacinação, mas pediu para que os portugueses cumpram com as medidas impostas pelo Governo: "A vacina ajuda à proteção mas não é um escudo completo portanto o resto das medidas têm que ser mantidas".