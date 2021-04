Marcelo espera "rápida decisão da EMA" sobre a AstraZeneca em mês "muito importante para vacinação"

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira que espera uma "rápida decisão da EMA" sobre a vacina AstraZeneca, já que abril é um mês "muito importante para vacinação".O Presidente da República considera que posições distintas dos países da UE sobre o fármaco perturbam a opinião pública.Marcelo sublinhou que o País usou "praticamente" todas as doses de vacinas anti Covid que recebeu, relembrando que a vacinação é "fundamental no processo de desconfinamento".O Presidente revelou ainda que "Portugal fez um esforço para nas últimas semanas" para repartir vacinas com outros países."Foi possível com negociações complexas chegar-se a uma conclusão repatindo as vacinas pelos vários estados olhando para a situação mais complicada", explicou Marcelo.Em atualização