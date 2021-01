Matosinhos encerra marginais e parques caninos

As marginais do concelho de Matosinhos vão ser vedadas a partir das 19h00 desta terça-feira, indicou ao CM fonte oficial do município.

A medida surge na sequência das medidas mais restritivas anunciadas esta segunda-feira pelo Governo.

Os vereadores da Câmara de Matosinhos reuniram esta manhã e decidiram que, por exemplo, o calçadão da praia de Matosinhos será encerrado à circulação pedonal.

O município vai também impedir o acesso a equipamentos que permitam a permanência nos locais, como bancos de jardim e as zonas de prática de desporto junto à praia. Também os parques caninos serão encerrados. Pelo menos para já não serão vedados parques e jardins.