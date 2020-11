Novo surto de Covid-19 em lar de Castelo Branco com 106 utentes tem 53 infetados

Foi detetado este sábado um surto de Covid-19 num lar em Alcains, Castelo Branco, com 106 utentes. Contam-se para já 41 utentes e 12 funcionários infetados com o novo coronavírus, segundo o Presidente da Câmara, que falou à CMTV.O autarca apelou à "serenidade", reforçando que todos os infetados "estão assintomáticos" e que as famílias já foram informadas. O lar irá continuar em funcionamento "em modo Covid" e conta com o apoio da Saúde Pública no combate ao surto.É deixado ainda o alerta de que o número poderá aumentar, uma vez que ainda há idosos utentes deste lar a serem testados à Covid-19.