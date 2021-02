"Objetivo é ficarmos três semanas mas pode ser necessário mais tempo", garante equipa médica alemã em Portugal

A equipa de profissionais de saúde alemães que vieram para Portugal para ajudar a combater a pandemia da Covid-19 disse esta segunda-feira que o "objetivo é ficarem em Portugal cerca de três semanas mas pode ser necessário permanecer por mais tempo".O médico alemão disse ainda que "Portugal não fez nada de errado no combate à pandemia da Covid-19, é apenas uma questão do vírus".A equipa alemã tem, esta segunda-feira, um doente sob tratamento e outros dois doentes em avaliação."Eu gostava de dizer que não vai ser preciso enviar doentes para o estrangeiro e estou convencido que com a capacidade de resposta que montamos não será necessário", admite Jão Gouveia, coordenador de resposta em medicina intensiva.João Gouveia diz que as ajudas internacionais estão a ser estudadas mas que para já "não será necessário enviar doentes para o estrangeiro".