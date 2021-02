Ordem dos Enfermeiros recebe denúncia de vacinação indevida a dirigentes de IPSS no Centro do País

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros divulgou esta segunda-feira uma denúncia de vacinação indevida contra a Covid-19 da Associação de Solidariedade Social de Farminhão, em Viseu.Segundo o comunicado, a administração indevida da primeira dose decorreu no dia 18 de janeiro e terá abrangido todos os utentes e colaboradores da Unidade de Cuidados Continuados de Farminhão.A denúncia revela que além dos colaboradores e utentes, foram também vacinados os dirigentes da IPSS. A Secção Regional do Centro condenou a situação.