"Parece uma eternidade": Costa deixa mensagem a quem está em isolamento e agradece a profissionais de saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve esta quarta-feira no Hospital Amadora-Sintra a propósito do reforço de camas nos cuidados intensivos da unidade.Marta Temido anunciou um reforço de perto de mil camas nos cuidados intensivos para o hospital. Este esforço vai permanecer até junho de 2021 e "no total de 35 hospitais com unidades de cuidados intensivos vamos conseguir, com este plano, atingir 24 intervenções em instalações".Marta Temido afirma que tudo tem sido feito para responder às necessidades e para aumentar o número de camas de cuidados intensivos face à evolução da pandemia.A ministra da saúde admite que "falta melhorar o sistema de informação" uma vez que "houve falhas na divulgação de números que não eram reais quanto às camas".Também António Costa prestou declarações na inauguração desta nova unidade na primeira aparição após ter estado em isolamento profilático e deixou uma mensagem de apoio a quem está em isolamento. "Desejo a todos que possam completar o período de isolamento em boa saúde e sei bem que 14 dias parecem uma eternidade mas posso assegurar que acabam e espero q de boa saúde possam regressar a vida normal", afirmou.O primeiro-ministro referiu que o aumento de camas nos cuidados intensivos do hospital Amadora-Sintra não servirá só para esta fase de pandemia, mas também para o pós-Covid."O Hospital Amadora-Sintra fica com o dobro das camas em cuidados intensivos", afirmou Costa. O primeiro-ministro deixou ainda uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, em particular aos do hospital Amadora-Sintra que tem sido dos mais fustigados na região de Lisboa e Vale do Tejo.Sobre o aumento de casos desta quarta-feira, Costa afirma que não vai "especular quanto ao números de hoje"."O período natalício teve menos pessoas a serem testadas e agora devemos estar a ter a compensação desses números que estão a chegar", acrescentou.