Portugal atingirá linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes dentro de um a dois meses

O Instituto de Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge anunciou os resultados de um estudo sobre as variantes da Covid-19 no país, divulgados pela DGS, esta sexta-feira.De acordo com o documento, 82,9% das 1.094 amostras recolhidas entre 28 de fevereiro a 15 de março mostraram uma prevalência da variante britânica associada à Covid-19.O Algarve representa a região com mais infeções, com 125 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se o Alentejo, com 80.

"Considerando o valor de Rt atual (média 5 dias), atingir-se-á a linha dos 120 casos por 100 mil habitantes em um a dois meses", refere o relatório de "monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19" da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

No relatório anterior, divulgado a 10 de abril, os dois organismos estimavam que o período de duplicação da incidência fosse de 86 dias, o que significava seria preciso "dois ou mais meses" para atingir essa barreira dos 120 casos.