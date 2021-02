Portugal já vacinou 2% da população contra a Covid-19. 199 511 pessoas já receberam as duas doses

A Direção Geral de Saúde revelou esta terça-feira, na sexta semana de vacinação, que 2% da população, o equivalente a 199 511 pessoas, já foi vacinada com as duas doses contra a Covid-19. No total, 332 762 pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus.Entre os 0 e 17 anos há já 71 jovens completamente vacinados contra o vírus. Mas é na faixa etária entre os 24 e 49 anos que existe um maior número de vacinados, 84 231 pessoas, o equivalente a 3% da população nesta faixa etária.No total, Portugal já recebeu 651 900 doses de vacina contra a Covid e administrou 571 981. É no Norte onde mais se vacina, num total de 171 789 doses administradas.