Portugal prolonga controlo terrestre e fluvial das fronteiras até 15 de abril

Portugal vai prolongar o controlo terrestre e fluvial da fronteira até às 23h59 de dia 15 de abril. O anúncio foi feito este domingo em comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna.Vão manter-se, como até agora, os Pontos de Passagem Autorizados com os mesmos horários.A circulação entre Portugal e Espanha só será autorizada para transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados. Veículos de emergência e socorro ou em serviço de urgência também são exceção nesta limitação de circulação.A circulação ferroviária transfronteiriça mantém-se também suspensa, à exceção de transporte de mercadorias, bem como o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.Cidadãos nacionais, titulares de autorização de residência em Portugal, e saída de cidadãos residentes noutros países também são algumas das exceções à proibição de circulação entre os dois países.O Governo mantém ainda o período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, de cidadãos que venham do Reino Unido, Brasil, África do Sul ou de países com uma taxa de incidência de Covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes, onde se incluem Bulgária, Chéquia, Chipre, Eslovénia, Estónia, França, Hungria, Itália, Malta, Polónia e Suécia.A medida segue a mesma linha que Espanha, que anunciou este sábado que iria manter as fronteiras encerradas até 16 de abril no âmbito do controlo da pandemia. O país vizinho manterá o controlo até dia 16, estendo o período por mais 10 dias.