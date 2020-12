Presidente da República promulga prémio de desempenho para profissionais do SNS

"O Presidente da República promulgou o diploma que, na sequência do disposto no artigo 42.º-A da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, regulamenta a atribuição de medidas de compensação aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à pandemia provocada pela doença covid-19", pode ler numa nota publicada no site da Presidência esta quarta-feira.

O Presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira-feira o diploma que regula a atribuição do prémio de desempenho para os profissionais do SNS.Em causa está o pagamento de um prémio de desempenho equivalente a 50% da remuneração base.Em atualização