Profissionais de saúde franceses chegam esta segunda-feira ao Hospital Garcia de Orta para combate à pandemia

Portugal recebe esta segunda-feira uma equipa médica francesa para ajudar no tratamento de doentes de covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos. Esta equipa assume funções na unidade de terapia intensiva do Hospital Garcia da Orta, em Almada, e será recebida pelo Vice-Secretário de Estado e Saúde de Portugal, António Lacerda, pela direcção do hospital e pela Embaixadora da França, Florence Mangin e pela equipa de saúde do hospital.A equipa vinda de França é formada por um médico e três profissionais de enfermagem franceses. Está prevista uma estadia de 15 dias.O Ministério da Saúde afirmou, na semana passada, que esta ajuda "constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos cuidados intensivos", fazendo referência também à equipa que virá do Luxemburgo para Portugal esta semana para apoiarAlém destas duas equipas, já está em Portugal uma equipa médica militar alemã que começou a tratar os primeiros pacientes na segunda-feira.Constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trouxeram também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares, a equipa de militares germânicos chegou a Portugal a 03 de fevereiro e ficou instalada no Hospital da Luz, em Lisboa.Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.