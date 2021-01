Profissionais de saúde obrigados a devolver prémio de desempenho. Lacerda Sales esclarece porquê

António Lacerda Sales defendeu esta sexta-feira que os políticos devem integrar a lista de serviços críticos para serem vacinados contra a Covid-19 prioritáriamente. "Temos diferentes fases de vacinação e a atividade política deve ser inserida nos serviços críticos, tal como forças de segurança, sendo que há outras profissões com mais prioridade", começa por explicar.O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde falou ainda sobre os prémios que alguns profissionais de saúde serão obrigados a devolver: "Alguns funcionários, numa instituição, vão receber prémio porque não estavam devidamente avaliados, e outros que estavam mal avaliados porque não estavam na linha da frente. O reajuste dos prémios é normal", garante Sales.Relativamente ao fecho das escolas, o Secretário de Estado diz que vê "com muita preocupação" a variante britânica do coronavírus, porque "há potencialidade de exponenciar até aos 60%" de prevalência, tendo esta sido "preponderante" para a decisão do Governo.