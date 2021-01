Recolher obrigatório e comércio a fechar às 18h00. Conheça as novas medidas aplicadas na Madeira devido à Covid-19

O presidente da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou esta segunda-feira um conjunto de medidas a aplicar até ao final do mês de janeiro de forma a conter o aumento do número de casos de Covid-19 na região.Foi anunciada a proibição de circulação na via pública até ao dia 31 de janeiro entre as 19h00 e as 5h00 do dia seguinte. Aos fins de semana e feriados a interdição aplica-se entre as 18h00 e as 05h00 do dia seguinte.Até ao dia 31 de janeiro, todas as atividades industriais e comerciais vão manter-se em funcionamento, embora com restrições. Os estabelecimentos comerciais e empresas terão de encerrar às 18h00 durante a semana. Aos fins de semana o encerramento ocorre às 17h00.Os restaurantes só vão poder estar abertos até às 18h00. A partir desta hora só poderão funcionar com entregas ao domicílio, sendo necessária uma declaração que justifique a circulação na via pública.As exceções aplicam-se a farmácias, clínicas, veterinários e postos de combustível, que servirão apenas para abastecimento.A partir de 13 de janeiro as aulas estão suspensas de forma presencial até ao dia 31 de janeiro para os alunos do 3º ciclo e do secundário.O teletrabalho é incentivado sempre que aplicável e justificável.