Recorde de infetados com Covid-19 e mais internamentos pressionam SNS: As escolhas que os hospitais terão de enfrentar

10.027 infetados em 24 horas.De acordo com boletim epidemiológico revelado, são 3293 os doentes internados atualmente, mais 33 do que esta terça-feira. Há ainda 513 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

A taxa de ocupação da enfermaria Covid-19 do hospital Amadora Sintra, por exemplo, chegou já aos 90% no início desta semana, enquanto a UCI está nos 75%.



Em novembro passado, e também devido ao aumento do número de internamentos provocados pela Covid-19, a Ordem dos Médicos divulgou um parecer, do seu Conselho de Ética.



No documento constam os critérios sobre os doentes com prioridade caso não haja camas de cuidados intensivos, ventiladores ou pessoal médico para todos.



O critério principal passa por "reservar os recursos que se podem tornar extremamente escassos para aqueles que têm, antes de mais, maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento". A idade foi considerada como um fator importante mas, sozinha, "nunca pode ser usada como critério".



Por outro lado, aplicam-se os critérios a todos os doentes, sendo que as pessoas com Covid-19 não têm prioridade. Cada caso deverá "ser avaliado de forma individual". Nas decisões de maior "incerteza clínica ou moral", os médicos devem ouvir "uma segunda opinião de pares experientes".



O parecer foi aprovado em abril, mas só foi divulgado em novembro.



A ministra da Saúde alertou esta quarta-feira que Portugal enfrenta uma nova "fase de imensa pressão" no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que os próximos dias vão ser "muito duros", devido ao crescimento de casos de covid-19.



