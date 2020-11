Sete pessoas infetadas no IPO do Porto. Dois são profissionais de saúde

O IPO do Porto tem, neste momento, um surto ativo de Covid-19 com sete infetados, dos quais cinco são doentes e dois profissionais de saúde, no piso 8 de internamento do Edifício A (Cirurgia). A notícia foi confirmada em comunicado pelo próprio hospital.

O primeiro caso foi detetado esta quinta-feira, num doente que revelou febre e sintomas respiratórios. Um segundo doente foi testado por rotina e acabou por acusar também positivo à Covid-19. Na sequência disso, todos os doentes e profissionais de saúde com quem tinham contactado foram testados, vindo-se a confirmar mais três casos positivos em doentes e dois em profissionais de saúde. Ainda decorre a testagem aos doentes e profissionais de saúde desse mesmo piso.





Os doentes que testaram positivo foram isolados e estão a ser transferidos para hospitais das suas áreas de residência antes de voltarem ao IPO para retomarem os tratamentos oncológicos.