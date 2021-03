Vacina da Pfizer contra a Covid-19 capaz de neutralizar variante do Brasil, revela novo estudo

New England Journal of Medicine, uma publicação científica da área da medicina, concluiu que a vacina da Pfizer com a BioNTech é capaz de neutralizar a variante brasileira da Covid-19, uma das que mais preocupação está a gerar.





A capacidade de neutralização será, aproximadamente, equivalente ao efeito da vacina no vírus original.



O 'spike', usado pelo vírus para entrar nas células humanas, é o alvo principal das vacinas contra a Covid-19.







Um novo estudo laboratorial publicado esta segunda-feira noDe acordo com as análises, feitas ao sangue de pessoas que receberam esta vacina, a fórmula da Pfizer é capaz de neutralizar uma versão modificada do vírus que continha as mesmas mutações carregadas pela variante P.1 altamente contagiosa, identificada pela primeira vez no Brasil.