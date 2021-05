Covid-19 alastra em Lisboa: Saiba quais as freguesias que mais preocupam

Os casos de Covid-19 no concelho de Lisboa continuam a crescer ao longo das últimas semanas. Há várias freguesias a atingir valores de risco, três já vão além dos 240 casos por 100 mil habitantes. O Governo anunciou esta terça-feira várias medidas para tentar travar a propagação da pandemia na capital do País, entre elas a aceleração do processo de vacinação e o aumento da testagem nos grupos de maior risco.Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior já registam mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, mas há outras freguesias a caminho da zona de risco.Em todo o município de Lisboa, a incidência é de 143 casos por 100 mil habitantes. O índice de transmissibilidade também está acima de 1. O risco de Lisboa recuar no desconfinamento é grande.Os novos casos de Covid-19 em Lisboa registam-se maioritariamente na faixa etária entre os 20 e 40 anos.