Covid-19 arrasa negócio do azeite transmontano

A pandemia Covid-19 e consequente paralisação da economia e transações comerciais estão a criar dificuldades aos 37 000 olivicultores de Trás-os-Montes, que, na última campanha, produziram cerca de 15 000 toneladas de azeite. Francisco Pavão, presidente da APPITAD - Associação de Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes, refere que a situação é preocupante.



“A pandemia não afetou quem trabalha no campo, os olivicultores tomaram as devidas medidas de acordo com a DGS, tal como nos lagares de azeite, o que foi afetado foi o consumo e a venda dos azeites de qualidade no mercado da hotelaria, restauração e cafetaria, e no pequeno retalho”, diz Francisco Pavão. Os olivicultores adaptaram-se e apostaram “nas ações de promoção online”.



Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários