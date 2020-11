A Covid-19 abriu um buraco no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de cerca de 284 milhões de euros. A maior parte deste défice resultou do aumento das despesas com pessoal, por via do pagamento de suplementos remuneratórios e salários a mais pessoas contratadas. Assim como da aquisição de bens, nos quais têm um peso relevante os equipamentos de proteção contra a pandemia.