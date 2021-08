Covid-19 com tendência crescente nas regiões do Alentejo e Algarve e nas faixas etárias entre os 10 e os 29 anos

O relatório das 'linhas vermelhas' da Covid-19, emitido esta sexta-feira pela DGS e pelo INSA, sublinha uma atividade epidemiológica com "tendência estável a nível nacional", mas avisa para uma "provável tendência crescente nas regiões Alentejo e Algarve e no grupo etário dos 10 aos 29 anos".De acordo com o documento, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 312 casos, com tendência estável a nível nacional. Só na região do Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes( o definido como 'linha vermelha') (748).

No grupo etário dos maiores de 65 anos, o número de novos casos, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 115 casos, com tendência estável a decrescente a nível nacional. O índice de transmissibilidade (Rt) apresenta valor inferior a 1, indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infeções, a nível nacional (0,98) e nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo. Nas regiões Centro, Alentejo e Algarve o R(t) é ligeiramente superior a 1, o que significa que há uma tendência de incidência constante a crescente nestas regiões.

Quanto ao número de doentes com Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no continente, revelou uma tendência estável a decrescente, correspondendo a 55% (na semana anterior foi de 66%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

A nível nacional, a proporção de testes positivos para a Covid-19 foi de 4,0% (semana anterior foi de 4,0%) encontrando-se mesmo no limiar, na chamada 'linha vermelha', valor definido de 4,0%. A DGS esclarece que se observou um aumento do número de testes para deteção do coronavírus realizados nos últimos sete dias.

A proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 4,1% (na semana anterior foi de 4,4%), mantendo-se abaixo do limiar de 10,0%, adianta a DGS.

A variante Delta, conhecida como a variante indiana da Covid-19, é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 99,5% de todos os casos avaliados na semana de 2 a 8 de agosto.3

A nível de mortalidade por Covid-19 (18,1 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes), diz a DGS que está com "tendência estável" apesar de estar acima do limiar preconizado pelo ECDC.

"A pressão sobre os cuidados de saúde tem tendência decrescente", prevê a DGS, adiantando que a mortalidade pela Covid-19 "manter-se-á provavelmente elevada, mas com tendência constante".