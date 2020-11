Covid-19 encerra Jardim de Infância em Grândola

Foram detetados dois casos positivos de Covid-19, do Jardim de Infância n.º1 de Grândola, o que obrigou ao seu encerramento, confirmou a câmara municipal.A Câmara Municipal de Grândola explicou ao CM que as instalações "foram no imediato desinfetadas por uma empresa certificada" e que este equipamento municipal voltará a funcionar assim que a Autoridade de Saúde de Grândola "considerar que estão reunidas as condições de saúde e segurança".O concelho de Grândola registou deste o inicio da pandemia, 127 casos de Covid-19, 72 pessoas já recuperaram e 55 continuam infetadas.Os infetados, 29 são residentes e 10 funcionários lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola. Os restantes infetados são pessoas na comunidade.