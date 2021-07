Covid-19 impede padre de voltar às paróquias em Fafe

Os paroquianos de Revelhe, Aboim, Gontim, Felgueiras e Pedraído, no concelho de Fafe, ainda vão ter de esperar mais uns dias pelo regresso do padre Manuel Torre às paróquias. É que um irmão do sacerdote contraiu Covid-19 e ele encontra-se há quase uma semana, por ordem da DGS, em isolamento profilático.Ao que o CM apurou, as missas de hoje e amanhã, nas referidas paróquias e no Santuário da Senhora das Neves, vão ser celebradas pelo bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, a quem foi entregue a gestão deste polémico processo.