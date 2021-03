Covid-19 já matou 4611 residentes de lares em Portugal

A pandemia causou, até agora, a morte a 4611 residente em lares, tendo os óbitos sido declarados nas instalações ou em unidades hospitalares. Por regiões houve 802 vítimas mortais no Norte; 1264 no Centro; 1908 em Lisboa e Vale do Tejo; 526 no Alentejo; e 111 no Algarve. "A percentagem de mortes em lares de idosos face ao total de mortes por Covid-19 está a diminuir desde outubro. Nessa altura, era de 41%; mas a 15 de março foi de 27,6%", segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em comparação com outros países, essa taxa cifra-se nos 42,5% em Espanha e nos 40,7% em França.A 15 de março, o País registava 95 surtos em estruturas residenciais para idosos (8 no Norte; 8 no Centro; 65 em Lisboa e Vale do Tejo; 8 no Alentejo; e 6 no Algarve). A 16 de fevereiro existiam 381 surtos em lares, pelo que no espaço de um mês houve uma redução de 75%. Neste período, a redução de internados por Covid-19 foi de 73% e de 67% no número de utentes infetados. A redução de mortes foi de 98%.No último balanço diário, a Direção-Geral da Saúde divulgou mais seis vítimas mortais e 450 novos casos. Em comparação com 20 de março do ano passado, pela primeira vez verificou-se um número menor de óbitos: há um ano morreram 12, no último sábado foram seis.