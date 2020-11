Covid-19 limita dimensão da Feira de Artesanato em Matosinhos

Reduzida a 52 expositores num recinto gradeado e com um circuito de sentido único dentro do recinto, a edição de Natal da Feira de Artesanato de Matosinhos decorre, até 23 de dezembro no Parque Basílio Teles, junto à câmara.A limitação a metade do número de pavilhões visa garantir maior distanciamento físico entre visitantes, devido à pandemia, e o percurso pretende assegurar o cumprimento das normas de segurança em vigor.O evento, que habitualmente atrai milhares, é divulgado como "uma excelente oportunidade para fazer as compras de Natal, e apoiar o comércio local e os artesãos". Decorre, ao fim de semana e feriados, das 09h00 às 13h00; nas vésperas de feriados até às 15h00; às sextas-feiras das 11h00 às 22h00 e nos outros dias das 11h00 às 19h30.