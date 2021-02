Os novos casos diários de infeção por Covid-19 estão em queda expressiva. Ontem, foram divulgadas 1186 novas infeções, o valor mais baixo desde 11 de outubro do ano passado – nesse domingo foram confirmados 1090 casos positivos. Também há menos mortes diárias em resultado da pandemia: sábado morreram 65 pessoas, depois de 76 no dia anterior. É o valor mais baixo desde 28 de dezembro, quando foram registados 58 óbitos. A pandemia atinge, assim, nestes dois parâmetros, valores comuns à segunda vaga.









Mais difícil está a redução do impacto da doença em termos de hospitalizações. Os últimos dados divulgados indicam mais 32 internados, o que representa uma subida depois de cinco dias de redução contínua de doentes internados. São agora 3316 os hospitalizados, dos quais 638 em Unidades de Cuidados Intensivos. Houve, assim, uma redução de 18 doentes em estado grave em 24 horas. Contudo, 638 doentes nos Cuidados Intensivos é ainda um valor considerado elevado pelos especialistas, que apontam entre 300 e 200 para o País desconfinar com segurança.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo é a que levanta maiores preocupações: sábado morreram 35 pessoas na região, mais do que as 30 resultantes da soma das vítimas mortais registado no Norte (11), Centro (15), Alentejo (1) e Algarve (3).