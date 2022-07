CP aconselha passageiros a viajar ao início da manhã ou ao final do dia devido à onda de calor

A Comboios de Portugal (CP) fez este sábado uma recomendação aos passageiros para que realizem as suas viagens ao início da manhã ou ao final do dia, devido à onda de calor que se faz sentir.

Num aviso no seu sítio na Internet, a empresa explica que, devido à onda de calor prevista para os próximos dias, as condições de conforto a bordo de alguns comboios, poderão não ser as mais adequadas, em especial nas horas com temperaturas mais elevadas.

"No caso de já ser portador de bilhete para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional e se pretender alterar a viagem", a CP informa que o valor do bilhete adquirido pode ser reembolsado.

O reembolso, explica a empresa, pode ser feito em myCP, na área "Os seus bilhetes" (para bilhetes adquiridos na bilheteira 'online' e App CP), até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem, assim como nas bilheteiras.

Nos próximos dias, Portugal continental irá enfrentar uma situação de tempo quente persistente, que deverá dar origem a uma onda de calor em muitas áreas do território.

A previsão aponta para uma subida da temperatura, em especial da máxima, esperando-se valores acima de 35 graus Celsius na generalidade do território, podendo atingir valores superiores a 40 graus no interior, em especial na região sul, assim como nos vales do Tejo e do Douro.

Na quinta-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) decretou a situação de alerta devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural".

O alerta começou às 00:00 de sexta-feira e vai vigorar até às 23:59 de 15 de julho.