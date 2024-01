CP esclarece que aumentou frota em 18% desde 2019 para 442 unidades

A CP (Comboios de Portugal) esclareceu esta segunda-feira que aumentou a frota em 18%, desde 2019, para 442 unidades, que incluem 244 automotoras, 44 locomotivas e 154 carruagens, e reconheceu atrasos e supressões, que justificou com greves e obras.

"Até ao final do terceiro trimestre de 2023, a frota ativa da CP compreende 244 automotoras, 44 locomotivas e 154 carruagens, ou seja, mais 67 unidades do que em 2019, representando um aumento de 18%", apontou a transportadora ferroviária, em comunicado, realçando que este crescimento "refuta claramente a noção de que há uma redução no número de comboios em circulação".

Um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), divulgado na semana passada, concluiu que a pontualidade e a regularidade dos comboios piorou "em praticamente todos os serviços" entre 2019 e 2022, mantendo-se os comboios realizados em 2022 abaixo dos valores pré-pandemia.

A CP reagiu, assim, a "várias notícias que questionaram a qualidade do serviço", especialmente desde 2019, e onde, disse, se alegou haver "uma diminuição no número de comboios em circulação e um aumento nos atrasos".

A transportadora detalhou que, em 2019, a sua frota ativa era composta por 375 unidades, incluindo 240 automotoras, 26 locomotivas e 109 carruagens, tendo aumentado para 392 unidades em 2020, para 412 em 2021 e para 430 em 2022.

"É verdade que, nos últimos anos, registaram-se algumas alterações nos índices de pontualidade e regularidade", reconheceu a empresa, apontando que "a maioria destas questões deve-se a causas externas à operação dos comboios".

Segundo a CP, em 2023, "90,4% das supressões deveram-se a greves, enquanto as restantes resultaram de acidentes, incidentes com passageiros e intempéries", enquanto "apenas 2,5% estão relacionadas com avarias no material circulante".

Quanto aos atrasos, prosseguiu, "a grande maioria é consequência de obras de modernização nas vias-férreas, a cargo do gestor da infraestrutura [a IP] que, apesar de temporariamente impactantes, são essenciais para a melhoria contínua da rede ferroviária".

De acordo com os números avançados pela CP, foram transportados pela empresa 144,8 milhões de passageiros, em 2019, sendo que, em 2022, "atingiu-se o maior número de passageiros dos últimos 20 anos, ultrapassando o valor de 2019 em cerca de 3,2 milhões".

"Prevê-se que, apesar das greves e outros constrangimentos, o ano de 2023 tenha números significativamente superiores em alguns milhões de passageiros", estimou a transportadora ferroviária.