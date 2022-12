A CP vai fazer greve nos dias antes e depois do Natal referiu, esta quarta-feira, em comunicado a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).Nos dias 23, 25, 26 de dezembro e 2 de janeiro foram fixados serviços mínimos para 25% das viagens. Nos dias 23 e 26 de dezembro, a greve durará 24 horas.Segundo o jornal ECO, a CP esteve reunida, esta quinta-feira com a DGERT, mas a lista de comboios abrangidos pela greve será divulgada nos próximos dias.