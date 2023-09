A CP foi condenada a pagar uma indemnização de 23 534 euros a uma mulher que ficou ferida com gravidade na perna esquerda, por causa de um forte embate com a porta de um comboio Intercidades, determinou o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).



O caso aconteceu ao início da noite de 9 de junho de 2017, na estação de Campanhã, no Porto.









