Creche acusada de dar comida estragada em Viseu

Pais e antigas funcionárias da ‘Ricaratinhos’, em Viseu, apresentaram queixa no Ministério Público a denunciar “irregularidades” na instituição que serve de berçário, creche e tempos livres a 30 crianças.“A comida servida é em pouca quantidade, por vezes fora do prazo de validade e podre”, garante uma encarregada de educação. O Ministério Público está a investigar e já começou a ouvir os queixosos.confrontou a diretora técnica, Isabel Soares, que negou as acusações. Já a Segurança Social detetou “irregularidades na alimentação, atividades pedagógicas e inadequação de recursos humanos. Foram feitas participações à ASAE e Saúde Pública e abertos processos de contraordenação”.