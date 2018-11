Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Creche fechada revolta população em Freixo de Espada à Cinta

Pais desesperados por não terem sítio para colocar os filhos.

Por Tânia Rei | 08:57

A população de Ligares, em Freixo de Espada à Cinta, está revoltada com o encerramento da creche que servia a aldeia – funcionava desde 1982 e tinha sete crianças.



O jardim de infância, instalado no Centro Social Monsenhor Júlio Martins, um benemérito da aldeia emigrado nos EUA que deixou uma herança para a concretização da obra destinada às crianças, está fechado há mais de uma semana.

Os pais queixam-se que foram avisados em cima da hora. Agora, estão a braços com a falta de opções para deixar os filhos no horário de trabalho.



"Ia iniciar um trabalho em janeiro mas não vou poder, não tenho vaga para colocar o meu filho em lado nenhum nem como o levar para Freixo de Espada à Cinta", a 20 quilómetros, diz Carla Guerra, mãe de um menino de 3 anos, na creche desde os 4 meses.



"Faz muita falta, para nós e para as crianças. A solução é ficar com a avó’, diz Ricardo Carneiro, pai de uma menina de 18 meses. Já o filho mais novo de Celina Carneiro, de 4 meses, nem chegou a entrar: "Ficaram de me dar uma resposta a meio do mês, e essa foi que ia fechar".



Ademar Bento, presidente da Junta de Freguesia, diz que a obra foi feita pelo povo e para o povo. Por isso, não pode ser a atual direção a ditar o fim. "Vamos recorrer judicialmente e levar isto até às últimas instâncias", refere ao CM. Por email, a direção do Centro Social diz que o que está em causa é o encerramento da resposta social referente ao pré-escolar e garante que os pais já tinham sido alertados para o fecho desde agosto de 2017.