Uma creche, na Amadora, foi encerrada pelo Instituto da Segurança Social (IPS), por sobrelotação. A Paralém do Arco Íris acolhia 73 crianças, dos cinco meses até aos quatro anos, num espaço com pouco mais de 150 metros quadrados (m2).



As salas, de 10 m2, onde estavam os menores, não têm janelas, nem ventilação.









