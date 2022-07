As creches vão ter de devolver as verbas já pagas pelas famílias com crianças que nasceram após 1 de setembro do ano passado e que, a partir de setembro, passam a frequentar estas instituições gratuitamente. Os estabelecimentos vão ter de restituir, por exemplo, o valor desembolsado com as inscrições, segundo portaria do Governo esta quarta-feira publicada em Diário da República.









