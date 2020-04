Creches não vão aceitar crianças com mensalidades em atraso

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) revelou que as escolas só vão receber as crianças cujas mensalidades foram pagas durante o estado de emergência e confinamento social provocados pela covid-19, período durante o qual o incumprimento disparou."Não é uma questão de represália, mas de respeito e igualdade para com quem fez o sacrifício de pagar", explicou a presidente da ACPEEP, Susana Batista, em declarações à imprensa nacional.