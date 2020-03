Cresce alerta no norte do País com mais casos positivos de coronavírus

À medida que as infeções são confirmadas, alastra-se também o alarme e aumentam as pessoas de quarentena. O caso do professor de uma escola de Valongo, que já tinha sido noticiado na quinta-feira, chega a Penafiel pelo facto de ser diretor de um lar em Recezinhos.Já em Oliveira de Azeméis, o Grupo Simoldes tem cerca de 50 pessoas de quarentena após confirmada a infeção por Covid-19 de um dos seus altos quadros. O grupo emprega em todo o Mundo cerca de seis mil colaboradores, sendo que só nas fábricas de Oliveira de Azeméis, trabalham, aproximadamente, 3000 pessoas.Também no distrito de Aveiro, mas em Rio Meão, Santa Maria da Feira, uma trabalhadora queixa-se de ter sido expulsa do local de trabalho sob justificação de um suposto caso - não confirmado - de Covid-19 na empresa da filha.tentou contactar, sem sucesso, a firma. Os Bombeiros de Espinho decidiram proibir o acesso popular aos seus dois quartéis, limitando o atendimento através de email ou telefone.