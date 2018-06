Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crescimento económico da zona euro recupera em junho

Markit avanla que ligeiro aumento deve-se ao melhor comportamento da atividade comercial dos serviços.

11:53

O crescimento económico da zona euro recuperou ligeiramente em junho graças ao melhor comportamento da atividade comercial dos serviços, anunciou esta sexta-feira a Markit.



A estimativa do Índice PMI (Purchasing Managers' Index) composto da atividade total da zona euro da Markit subiu para 54,8 pontos, contra 54,1 pontos em maio, o nível mais baixo dos últimos 18 meses e quando acumulou quatro meses consecutivos de quedas.



A melhoria do índice em junho foi impulsionada pela melhoria do crescimento da atividade comercial no setor dos serviços, que alcançou a expansão mais rápida desde o último mês de fevereiro.



Em contrapartida, face a esta melhoria, o crescimento da produção industrial caiu para o nível mais baixo desde novembro de 2016.



A contratação acelerou em ambos os setores, apesar do ritmo de criação de emprego no setor industrial ter continuado abaixo dos números recordes registados no início de 2018.



Por outro lado, o indicador relativo à inflação de custos aumentou até ao segundo nível mais alto dos últimos sete anos, como consequência do alargamento dos prazos de entrega dos fornecedores, o aumento dos salários e a subida dos preços dos combustíveis.



As previsões da Markit apontam para que o crescimento da atividade e do emprego da zona euro "poderia desacelerar de novo no mês de julho, exceto se a procura voltar a recuperar".