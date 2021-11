Criada comissão portuguesa para travar abusos sexuais na Igreja Católica

A Igreja Católica portuguesa vai avançar com uma investigação histórica à questão dos abusos sexuais. Essa investigação será levada a cabo por uma Comissão Independente constituída por leigos.A Assembleia decidiu criar uma "comissão nacional para reforçar e alargar o atendimento dos casos e o respetivo acompanhamento a nível civil e canónico e fazer o estudo em ordem ao apuramento histórico desta grave questão. Nesse sentido, é constituído um ponto de escuta permanente a nível nacional", refere a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal portuguesa em comunicado. A comissão é constituída por leigos de várias áreas como Direito, Psiquiatria e Psicologia.A Igreja "refletiu sobre a proteção de menores e adultos vulneráveis nos âmbitos eclesiais e na sociedade no seu todo. A Igreja continua a enfrentar esta questão com seriedade, quer quanto ao apoio e acolhimento das vítimas, quer quanto à prevenção e formação".A Assembleia manifestou ainda um voto de confiança à generalidade do clero português que, com toda a disponibilidade e dedicação, continua a servir a Igreja no seu ministério pastoral.