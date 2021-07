Criados 20 novos postos de trabalho com nova fábrica em Viana do Castelo

Num investimento de 4,5 milhões de euros, a CLS Brands, empresa dedicada ao fabrico e comércio de vestuário de segurança e de proteção individual, vai instalar-se no concelho de Viana do Castelo, ocupando um novo edifício na freguesia de Mazarefes. Assim, no âmbito do plano de crescimento e consolidação da empresa com sede em Darque, serão criados 20 novos postos de trabalho.

A CLS Brands, com o objeto social de fabrico, comércio, importação e exportação de vestuário de segurança e de proteção individual, pretende proceder à criação de uma unidade de produção, um centro logístico, uma unidade de packaging e embalagem, um centro administrativo e um espaço comercial de atendimento ao público em Mazarefes, junto aos acessos à A28.

O edifício contará com uma área de implantação de 5.000 metros quadrados, numa área útil de 7.000 metros quadrados, naquela que será uma aposta da empresa no têxtil de trabalho e de segurança.

De acordo com o Presidente da Câmara, José Maria Costa, este é "um investimento de uma empresa de Viana do Castelo, reorientado para a exportação e permitindo à empresa aumentar a capacidade de produção".