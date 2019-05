Criança com mão direita incapacitada após acidente em recreio

Daniel Vieira, hoje com 12 anos, ficou com a mão direita permanentemente incapacitada, após ter sido empurrado contra uma porta envidraçada, quando – há seis anos – brincava "às corridas" com o melhor amigo, no Jardim de Infância A Voz do Operário do Lavradio, no Barreiro.A família alega que as crianças permaneciam no recreio sem vigilância e exige uma indemnização de 100 mil euros à instituição."O dinheiro será aplicado numa nova operação para que fique como nasceu. É uma decisão importante para o futuro do Daniel", afirma a mãe, Célia Sousa, aoA ação cível chega esta quarta-feira a julgamento, no Tribunal de Almada.