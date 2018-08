Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de cinco anos resgatada de janela em Viana do Castelo

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco adiantou que apresentava problemas do foro mental.

14:47

Um militar da GNR resgatou uma criança do parapeito de uma janela, num prédio no centro de Viana do Castelo, cuja família está referenciada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, disse esta quarta-feira fonte daquela estrutura.



Contactada pela agência Lusa, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) adiantou que "a criança de cinco anos apresenta problemas do foro mental e que, quando o caso for oficialmente comunicado à comissão, será avaliado e tomadas as devidas providências".



O caso ocorreu na segunda-feira, por volta das 21h30, e foi esta quarta-feira divulgado, em comunicado, pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.



Raul Curva, segundo comandante da PSP, força policial que tomou conta da ocorrência, adiantou que o "processo vai ser remetido para a CPCJ e para o Ministério Público (MP)" e que, "na altura que ocorreu o resgate, "a criança e um irmão de 13 anos, encontravam-se sozinhos em casa", confirmou à Agência Lusa.



Na nota esta quarta-feira enviada à imprensa, a GNR explicou que "o resgaste foi feito por um militar, que se encontrava fora de serviço, que passava naquele local e que "se apercebeu da presença de uma criança, sentada no parapeito de uma janela, a balançar e em risco de queda".



"No local, alguns populares dirigiam-se à criança no sentido desta abandonar aquele local, mas sem sucesso. Constatando o perigo existente, o militar trepou pelas varandas do prédio, até ao segundo andar, conseguindo alcançar a criança, retirando-a do local em segurança", adianta a nota.



O militar "entregou a criança a agentes da Polícia Segurança Pública, força territorialmente competente, para o registo da ocorrência e elaboração do respetivo expediente