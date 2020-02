Criança de dois anos esquecida oito horas dentro de carrinha em Porto de Mós

A GNR está a investigar o caso de uma menina de dois anos que ficou esquecida na carrinha do Centro Paroquial de Assistência do Juncal, estacionada à entrada da creche, durante oito horas, sem que ninguém notasse a sua falta durante todo o dia, na segunda-feira passada.Quando chegou a casa, transportada na carrinha onde tinha passado o dia, presa pelo cinto, sem comida nem água, a menina disse à mãe, Lina Pereira, que tinha "ficado de castigo". Só horas depois viriam membros da instituição explicar o que tinha acontecido. "Disseram-me que tinha acontecido algo de grave. Tive dificuldade em assimilar", disse a mãe.Mais que o esquecimento, foi o longo período até a informarem que preocupou Lina Pereira. "Como é que eles não me avisaram logo após a terem encontrado?", questiona.No dia seguinte, a mãe não permitiu que a menina voltasse à creche. "Ninguém me contactou todo o dia para saber do bem-estar da minha filha", acusou.O caso põe assim um ponto final na ligação daquela família à creche, por onde tinham já passado o irmão e a irmã mais velhos de Sofia. As crianças seguiam também na carrinha da instituição, até à Escola Primária do Juncal, mas agora é a mãe que os leva e vai buscar.Após reunir com a direção na quarta-feira, 19, Lina Pereira sentiu que os responsáveis estavam a tentar minimizar o que tinha acontecido. "Não valorizaram o caso. Foi uma coisa banal", considerou.A mãe de Sofia apresentou queixa no posto da GNR de Porto de Mós, na quinta-feira, e a autoridade está agora a desenvolver diligências para apurar responsabilidades.Desde segunda-feira que Sofia tem acordado de noite, com pesadelos. "Esta noite já foi mais tranquila. Eu é que estou mais transtornada", disse a mãe.tentou chegar à fala com a direção do Centro Paroquial, que remeteu uma resposta para mais tarde, em comunicado.A Câmara Municipal de Porto de Mós, que aodisse ter sido informada do caso através da comunicação social, agendou para amanhã uma reunião urgente com a direção do Centro.Na carrinha de nove lugares seguem habitualmente crianças com menos de dois anos. Dantes, as crianças seguiam num autocarro, acompanhadas por uma auxiliar. A mudança, explicou Lina Pereira, deveu-se ao facto de o autocarro ser "muito dispendioso" para o Centro.