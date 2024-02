Criança deficiente volta à escola com cadeira provisória

“O Flávio já foi a uma consulta nesta cadeira e segunda-feira já vai à escola”, afirmou ao CM Marcelino Oliveira, avô e tutor, sublinhando que esta é apenas “uma solução provisória” e que “o menino precisa de outra cadeira”.



Flávio vai esta segunda-feira pela primeira vez às aulas este ano letivo na Escola Secundária da Baixa da Banheira, na Moita. O menino de 12 anos, que sofre de distrofia muscular congénita, estava impedido de ir à escola por falta de uma cadeira de rodas elétrica, como o CM noticiou na quarta-feira. Esta quinta-feira, uma empresa concluiu a renovação e ampliação da cadeira que Flávio usava anteriormente e que se tornara pequena devido ao seu crescimento.“O Flávio já foi a uma consulta nesta cadeira e segunda-feira já vai à escola”, afirmou aoMarcelino Oliveira, avô e tutor, sublinhando que esta é apenas “uma solução provisória” e que “o menino precisa de outra cadeira”.

Depois de o CM e a CMTV noticiarem esta situação, houve diversos leitores e telespectadores que nos contactaram, mostrando-se disponíveis para ajudar esta família, inclusive para assegurar integralmente o custo da cadeira de rodas elétrica.



A criança tem marcada uma consulta de Fisiatria para dia 27 no Hospital do Barreiro e só nessa altura a família deverá ficar a saber qual é concretamente a cadeira de que Flávio vai necessitar. O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) ainda não esclareceu por que motivo não prescreveu uma cadeira para Flávio. O CM enviou as questões ao CHBM na segunda-feira passada e, uma semana volvida, ainda não há resposta. A criança é também acompanhada no Hospital de Santa Maria para problemas respiratórios e cardiológicos.