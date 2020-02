Criança epilética morre após aula

Uma aluna de 12 anos, diagnosticada com epilepsia, sofreu ontem uma paragem cardiorrespiratória durante uma aula de educação física e acabou por morrer, já no Serviço de Urgência Básica (SUB), em Moimenta da Beira.

Marta Pereira, que frequentava o 7º ano, ainda realizou os exercícios de aquecimento no pavilhão desportivo que serve todo o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, mas por volta das 11h00 caiu inanimada....

