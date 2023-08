O Supremo Tribunal de Justiça anulou uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que fixou o modelo de residência alternada a uma menina após o divórcio dos pais. A decisão implicou que, desde outubro de 2021, a menina todas as semanas mudava de casa e de creche numa distância de 118 km.









No último ano letivo, com a entrada no pré-escolar, a menina não viu alterada a rotina de frequentar duas unidades de ensino, nas áreas de residência dos pais. Situação que os juízes entenderam prejudicar a educação.

Inconformada com a decisão da Relação, a mãe da menor, hoje com quatro anos, recorreu para o Supremo, que a 7 de julho último anulou a decisão. A criança passou a residir com a mãe, e o pai ficou com três fins de semana mensais, de quinta-feira a segunda-feira, até a menina ingressar no ensino obrigatório, noticiou o ‘JN’. Assim, no primeiro ano do ensino básico, serão fins de semana de sexta a segunda-feira.



Na contestação, a mãe apresentou desvantagens do modelo, referindo que numa creche estavam a ser implementadas estratégias para a menina deixar a fralda e na outra não.