Criança impedida de entrar na escola em Seia por dívida de 270 euros relativa a pagamento de refeições

Uma criança de cinco anos que frequenta o Jardim de Infância do Centro Escolar de Seia foi impedida de entrar no estabelecimento devido a um diferendo entre a mãe e a câmara municipal. Em causa está uma dívida de 270 euros referente a refeições e prolongamento de horário ao longo do último ano letivo.A encarregada de educação alega que só tomou conhecimento da dívida poucos dias antes do final do ano letivo e do início do programa de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), promovido pela autarquia, desde 9 de julho até final de agosto.“Ao chegar à escola no primeiro dia das AAAF, a funcionária, muito envergonhada, disse que a criança não podia entrar e que teria que ir à câmara resolver o problema. Senti-me humilhada e desamparada porque não tinha onde deixar o menino, que me perguntava por que não podia entrar se não se tinha portado mal”, conta a mãe, que prefere não se identificar para não expor a criança e os irmãos, de três e 16 anos.